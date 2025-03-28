Мартина Навратилова высказалась о перспективах Эммы Радукану

18-кратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира Мартина Навратилова высказалась о выступлениях в туре чемпионки US Open — 2021 из Великобритании Эммы Радукану. На турнире в Майами она дошла до 1/4 финала.

«Это было потрясающе. То, как она выглядела в конце второго сета, когда можно было подумать, что этот матч закончен. Она его каким-то образом выиграла на тай-брейке, но не чувствовала себя хорошо в третьем сете. Думаю, этому способствовал стресс. Погода была хорошей, было прохладно, а закончили они после 11 вечера. Влажность сильно выматывает, но всё же — это было нечто большим для Эммы. И просто удивительно, что она закончила матч.

Если она будет играть так же хорошо и будет здоровой, то окажется в числе сеяных на «Ролан Гаррос». Думаю, она поднимется в рейтинге и попадёт в топ-30. Самый главный вопрос — это её здоровье.

Надеюсь, Эмма сможет разобраться и с ситуацией в вопросе тренера. Ей необходимо найти какого-то специалиста и побыть с ним некоторое время, посмотреть, как это сработает», — сказала Навратилова в интервью Sky Sports.