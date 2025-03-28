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«Конечно, я разочарована». Александра Эала — о поражении от Джессики Пегулы в Майами

«Конечно, я разочарована». Александра Эала — о поражении от Джессики Пегулы в Майами
Александра Эала
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Филлипинская теннисистка Александра Эала прокомментировала поражение от американской теннисистки Джессики Пегулы в 1/2 финала турнира в Майами со счётом 6:7 (3:7), 7:5, 3:6.

Майами (ж). 1/2 финала
28 марта 2025, пятница. 05:15 МСК
Джессика Пегула
США
Джессика Пегула
Д. Пегула
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
7 7 		5 6
6 3 		7 3
         
Александра Эала
Филиппины
Александра Эала
А. Эала

«Конечно, я разочарована. Но в теннисе так часто приходится копаться в грязи, чтобы найти положительные моменты. Сейчас я наслаждаюсь этим, потому что вокруг меня так много хорошего, а я не помню, сколько раз такое случалось. Мне просто повезло, что я смогла пережить эти две недели.

Это был потрясающий матч и она [Джессика Пегула] играла так же. У меня были шансы, и определённо есть вещи, которые я могла бы улучшить, но я в буквальном отдала всё, что у было. Я обклеена словно мумия», — приводит слова Эалы Tennis 365.

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