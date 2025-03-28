Светлана Кузнецова опубликовала фото с Лионелем Месси в стилистике аниме

Победительница двух турниров «Большого шлема», российская теннисистка Светлана Кузнецова поделилась фото с нападающим «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионелем Месси. Искуственный интеллект преобразил фото в стиле аниме-студии Ghibli.

Фото: страница кузнецовой в социальных сетях

39-летняя Кузнецова — победительница 18 турниров на уровне WTA в одиночном разряде, в том числе Открытого чемпионата Франции — 2009 и US Open — 2004. В последний раз она проводила матч на уровне WTA в конце июня 2021 года (на Уимблдоне).

Напомним, 37-летний Месси присоединился к «Интер Майами» летом 2023 года. Действующий трудовой договор игрока с клубом рассчитан до конца 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 20 млн.