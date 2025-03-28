«Не мой вид спорта». Джокович — об американском футболе

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович рассказал о своих ощущениях после игры в американский футбол. Спортсмен попробовал себя в данном виде спорта, находясь в США на серии турниров категории «Мастерс» в Индиан-Уэллсе и Майами.

«Это не мой вид спорта. Лучше я вернусь к настоящему футболу», — заявил Джокович.

Ранее Джокович заявил, что сыграет на грунтовом турнире категории ATP-1000 в Мадриде (Испания). Он пройдёт с 23 апреля по 4 мая. Об этом сообщила пресс-служба соревнований на странице в социальных сетях.

Новак Джокович примет участие в «Мастерсе» в Мадриде впервые с 2022 года. Он брал титулы в испанской столице трижды — в 2011, 2016 и 2019 годах. Общий баланс побед и поражений — 30-9.