Джокович — о победе над Кордой: нервничал больше, чем во всех остальных матчах

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович высказался о победе над американцем Себастьяном Кордой в четвертьфинале турнира категории «Мастерс» в Майами. Встреча завершилась со счётом 6:3, 7:6 (7:4).

«Честно говоря, я нервничал чуть больше, чем во всех остальных матчах. К тому же Корда – такой талантливый игрок. Он играет близко к линии, не даёт сопернику времени. Ты не знаешь, что он предложит следующим ударом, и не всегда можешь к этому подготовиться. Так что это было серьёзное испытание. Я очень рад, что с ним справился», — сказал Джокович на пресс-конференции.

В полуфинале «Мастерса» экс первая ракетка мира Джокович встретится с 15-м номером рейтинга болгарином Григором Димитровым.