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Джокович — о победе над Кордой: нервничал больше, чем во всех остальных матчах

Джокович — о победе над Кордой: нервничал больше, чем во всех остальных матчах
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24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович высказался о победе над американцем Себастьяном Кордой в четвертьфинале турнира категории «Мастерс» в Майами. Встреча завершилась со счётом 6:3, 7:6 (7:4).

Майами (м). 1/4 финала
27 марта 2025, четверг. 23:35 МСК
Себастьян Корда
США
Себастьян Корда
С. Корда
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		6 4
6 		7 7
         
Новак Джокович
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович

«Честно говоря, я нервничал чуть больше, чем во всех остальных матчах. К тому же Корда – такой талантливый игрок. Он играет близко к линии, не даёт сопернику времени. Ты не знаешь, что он предложит следующим ударом, и не всегда можешь к этому подготовиться. Так что это было серьёзное испытание. Я очень рад, что с ним справился», — сказал Джокович на пресс-конференции.

В полуфинале «Мастерса» экс первая ракетка мира Джокович встретится с 15-м номером рейтинга болгарином Григором Димитровым.

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