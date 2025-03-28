«Люди говорят о новых теннисистах». Якуб Меншик — о внимании к молодым спортсменам

54-я ракетка мира, 19-летний чешский теннисист Якуб Меншик поделился мнением о разном внимании к молодым теннисистам.

– Все говорили о Яннике и Карлосе. Теперь все говорят о Жоао Фонсеке. Не кажется ли вам, что три чеха, которые сейчас очень хорошо выступают, и даже Артур Фис не получают признания, которое вы заслужили впечатляющим уровнем игры, потому что всё внимание досталось другой тройке?

– Да, конечно, если мы говорим о Яннике Синнере и Карлосе Алькарасе, то это неудивительно, поскольку сейчас они лучшие игроки в мире. Именно поэтому мы много о них слышим. Они уже успели добиться больших успехов в теннисе.

И, конечно, в сейчас появляются новые ребята, которые набирают обороты. В прошлом году был мой первый сезон. Ко мне не было такого внимания, как, например, к Жоао Фонсеке в этом году. Но, конечно, люди говорят о новом игроке.

Все, кого вы назвали, Томаш Махач и Иржи Легечка – отличные игроки. У меня нет ответа на этот вопрос. Может быть, определённую роль играет ещё и то, что мы из Чехии, а это маленькая страна, — сказал Меншик на пресс-конференции.

На «Мастерсе» в Майами в матче 1/4 финала с 18-м номером рейтинга ATP французом Артюром Фисом Меншик победил со счетом (7:6 (7:5), 6:1).

Призовой фонд мужских соревнований в Майами составил $ 9 193 540. Действующим победителем турнира является первая ракетка мира Янник Синнер.