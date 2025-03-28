Пегула — о матче с Соболенко: горжусь, что сыграю с одной из лучших теннисисток

Американская теннисистка четвёртая ракетка мира Джессика Пегула высказалась о предстоящем финале турнира WTA-1000 в Майами. Её соперницей станет лидер рейтинга из Беларуси Арина Соболенко.
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«Чувствую, что я одна из лучших на харде. Но Арина получше меня, по крайней мере, с точки зрения результатов. Она выиграла «Шлемы» в Австралии и США, а также победила меня в Цинциннати. Будет сложно, надеюсь проявить себя с лучшей стороны. Я горжусь тем, что снова встречусь с одной из лучших теннисисток, тем более в финале турнира WTA-1000. Всегда чувствовала, что смогу выиграть этот турнир, всегда добиралась далеко и добивалась хороших результатов», — сказала Пегула на пресс-конференции.
Спортсменки ранее встречались в финале US Open — 2024, и тогда американка уступила со счётом 5:7, 5:7.
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