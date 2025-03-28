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«Невероятная личность». Моргаду — о выступлении Эалы на турнире в Майами

«Невероятная личность». Моргаду — о выступлении Эалы на турнире в Майами
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Известный португальский журналист Жозе Моргаду прокомментировал выступление 140-й ракетки мира Александры Эалы на турнире категории WTA-1000 в Майами (США). Спортсменка из Филиппин завершила выступление на стадии полуфинала, ранее одолев трёх чемпионок ТБШ.

«Невероятная личность и игрок. Она наслаждалась каждым мгновением», — написал Моргаду на своей странице в социальных сетях.

Турнир в Майами проходит с 18 по 29 марта. В решающем матче Пегула встретится с представительницей Беларуси Ариной Соболенко. Победительницей прошлогоднего розыгрыша является американка Даниэль Коллинз, которая в финале обыграла представительницу Казахстана Елену Рыбакину.

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