Соболенко: психологически я сильнее, чем Пегула
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Белорусская теннисистка первая ракетка мира Арина Соболенко считает, что она превосходит четвёртую ракетку мира американку Джессику Пегулу в психологическом плане. Спортсменкам предстоит встретиться в финале турнира WTA-1000 в Майами.
Майами (ж). Финал
30 марта 2025, воскресенье. 21:00 МСК
Арина Соболенко
А. Соболенко
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Джессика Пегула
Д. Пегула
«Не знаю, не хочу так говорить, что я в чём-то лучше, чем она. Но, наверное, в некоторых моментах я психологически сильнее», — сказала Соболенко на пресс-конференции.
Спортсменки ранее встречались в финале US Open — 2024, и тогда американка уступила со счётом 5:7, 5:7. Турнир в Майами проходит с 18 по 29 марта. Победительницей прошлогоднего розыгрыша является американка Даниэль Коллинз, которая в финале обыграла представительницу Казахстана Елену Рыбакину.
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