Андреева/Шнайдер – 1/2 финала турнира в Майами: во сколько начало, где смотреть

29 марта на турнире категории WTA-1000 в Майами (США) состоится матч третьего круга в парном разряде, в котором россиянки Мирра Андреева и Диана Шнайдер сыграют с китаянкой Цзян Синьюй и представительницей Китайского Тайбэя Фанг-Се Ву. Встреча начнется не ранее 03:30 мск.

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Мирра Андреева и Диана Шнайдер в 1/4 финала турнира в Майами одержали волевую победу над дуэтом Екатерина Александрова (Россия) / Питон Стирнс (США). Встреча завершилась со счётом 5:7, 6:3, 1:0 (10:4).

Отметим, Шнайдер и Андреева уже завершили выступления на турнире в Майами в одиночном разряде, уступив во втором и третьем круге соответственно.