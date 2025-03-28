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Андреева/Шнайдер – 1/2 финала турнира в Майами: во сколько начало, где смотреть

Андреева/Шнайдер – 1/2 финала турнира в Майами: во сколько начало, где смотреть
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29 марта на турнире категории WTA-1000 в Майами (США) состоится матч третьего круга в парном разряде, в котором россиянки Мирра Андреева и Диана Шнайдер сыграют с китаянкой Цзян Синьюй и представительницей Китайского Тайбэя Фанг-Се Ву. Встреча начнется не ранее 03:30 мск.

Майами — парный разряд (ж). 1/2 финала
29 марта 2025, суббота. 03:30 МСК
Мирра Андреева
Россия
Мирра Андреева
Диана Шнайдер
Россия
Диана Шнайдер
М. Андреева Д. Шнайдер
Не начался
1 2 3
         
         
Цзян Синьюй
Китай
Цзян Синьюй
Фанг-Се Ву
Китайский Тайбэй
Фанг-Се Ву
Ц. Синьюй Ф. Ву

Следить за матчами турнира в Майами можно на портале Eurosport Player (по подписке), а также на каналах Eurosport. В России официальные трансляции турниров WTA доступны у BetBoom.

Мирра Андреева и Диана Шнайдер в 1/4 финала турнира в Майами одержали волевую победу над дуэтом Екатерина Александрова (Россия) / Питон Стирнс (США). Встреча завершилась со счётом 5:7, 6:3, 1:0 (10:4).

Отметим, Шнайдер и Андреева уже завершили выступления на турнире в Майами в одиночном разряде, уступив во втором и третьем круге соответственно.

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