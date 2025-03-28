«Легенда тенниса». Борис Беккер поздравил с 40-летием Стэна Вавринку

Бывшая первая ракетка мира немецкий теннисист Борис Беккер поздравил с днём рождения трёхкратного победителя турниров «Большого шлема» представителя Швейцарии Стэна Вавринку. Сегодня, 28 марта, бывшая третья ракетка мира отмечает своё 40-летие.

«У Стэна сегодня особенный день! Всего наилучшего для этой легенды тенниса!» — написал Беккер на своей странице в социальных сетях.

Напомним, Стэн Вавринка — олимпийский чемпион 2008 года, трёхкратный победитель турниров «Большого шлема» (Открытый чемпионат Австралии — 2014, Открытый чемпионат Франции — 2015, Открытый чемпионат США — 2016) в одиночном разряде.