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Пивоварова считает, что Джокович обыграет Димитрова в полуфинале «Мастерса» в Майами

Пивоварова считает, что Джокович обыграет Димитрова в полуфинале «Мастерса» в Майами
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Российская теннисистка и бывшая вторая ракетка мира среди юниоров Анастасия Пивоварова считает, что серб Новак Джокович в трёх сетах одолеет Григора Димитрова из Болгарии в полуфинале турнира категории «Мастерс» в Майами.

Майами (м). 1/2 финала
28 марта 2025, пятница. 22:00 МСК
Новак Джокович
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
Не начался
1 2 3
         
         
Григор Димитров
Болгария
Григор Димитров
Г. Димитров

«В полуфинале Джокович встретится с Димитровым. Григор очень уверенно чувствует себя на кортах в Майами, в прошлом году он дошёл до финала, обыграв Алькараса и Зверева, уступил Синнеру в финале. Ну а кто бы ему не уступил, он ведь как раз воспользовался кремом физио. Мой прогноз — Новак Джокович выиграет 2:1 по сетам», — написала Пивоварова на своей странице в социальных сетях.

В 1/4 финала Димитров был сильнее аргентинца Франсиско Серундоло, Джокович победил Себастьяна Корду из США.

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