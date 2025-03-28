Пивоварова считает, что Джокович обыграет Димитрова в полуфинале «Мастерса» в Майами
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Российская теннисистка и бывшая вторая ракетка мира среди юниоров Анастасия Пивоварова считает, что серб Новак Джокович в трёх сетах одолеет Григора Димитрова из Болгарии в полуфинале турнира категории «Мастерс» в Майами.
Майами (м). 1/2 финала
28 марта 2025, пятница. 22:00 МСК
Новак Джокович
Н. Джокович
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Григор Димитров
Г. Димитров
«В полуфинале Джокович встретится с Димитровым. Григор очень уверенно чувствует себя на кортах в Майами, в прошлом году он дошёл до финала, обыграв Алькараса и Зверева, уступил Синнеру в финале. Ну а кто бы ему не уступил, он ведь как раз воспользовался кремом физио. Мой прогноз — Новак Джокович выиграет 2:1 по сетам», — написала Пивоварова на своей странице в социальных сетях.
В 1/4 финала Димитров был сильнее аргентинца Франсиско Серундоло, Джокович победил Себастьяна Корду из США.
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