Де Минор, Дрейпер, Пегула и другие теннисисты ответили, сколько часов проводят в телефоне

Представители ATP и WTA-тура Джек Дрейпер, Джессика Пегула, Томми Пол, Фрэнсис Тиафо и Алекс де Минор рассказали, сколько времени проводят в телефоне. Ответы спортсменов представила пресс-служба турнира в Майами.

Дрейпер: Это будет… 7 часов и 13 минут. Думаю, это плохо, очень плохо.

Пегула: В среднем 8 часов и 8 минут. Я чувствую, что это очень много.

Пол: На прошлой неделе или на этой? Давайте лучше эту. Четыре часа – мне кажется, это довольно плохо.

Тиафо: Моё экранное время отвратительно. Давайте посмотрим… Среднее ежедневное время — 9 часов и 18 минут. Чёрт возьми…

Де Минор: Моё экранное время – 37 минут.