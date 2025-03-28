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«Он совсем потерял уверенность». Давыденко — о слабых результатах Медведева

«Он совсем потерял уверенность». Давыденко — о слабых результатах Медведева
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Бывший теннисист экс третья ракетка мира россиянин Николай Давыденко высказался о неубедительных результатах российского теннисиста Даниила Медведева.

«Он совсем потерял уверенность. Играет в свой теннис, но мы видим, что это не его игра. Немножко потерял скорость, может быть, уверенность, даже, скорее, стабильность; он стал больше ошибаться», — сказал Давыденко в эфире BB Tennis.

Напомним, Даниил Медведев во втором круге «Мастерса» в Майами (США) уступил 56-й ракетке мира испанцу Хауме Мунару со счётом 2:6, 3:6. По итогам соревнований он впервые с 2023 года покинет топ-10 рейтинга ATP и станет 11-й ракеткой мира.

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