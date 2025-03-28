Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Я один из лучших, когда в форме». Фис — после поражения в четвертьфинале турнира в Майами

«Я один из лучших, когда в форме». Фис — после поражения в четвертьфинале турнира в Майами
Аудио-версия:
Комментарии

20-летний французский теннисист Артюр Фис прокомментировал поражение в четвертьфинале турнира категории ATP-1000 в Майами (США) от Якуба Меншика. Встреча завершилась со счётом 6:7, 1:6.

«Я один из лучших, когда в форме. В данном случае множество обстоятельств сыграли свою роль. Не факт, что причина в физическом состоянии. Когда ты немного медленнее, то быстро оказываешься в обороне и теряешь инициативу в розыгрыше. В первом сете мы дошли до тай-брейка, однако он диктовал игру и очень сильно бил с обеих сторон. Я бегал туда-сюда, но всё хуже читал игру. Вместо того чтобы сразу заметить, что он собирается пробить с форхенда, я считал, что он сыграет кроссом, и в итоге не успевал к мячу. Это скорее вопрос концентрации», — сказал Фис на пресс-конференции.

Турнир в Майами проходит с 19 по 30 марта. Общий призовой фонд составляет $ 9 млн. Победителем прошлогоднего розыгрыша является итальянец Янник Синнер, который в финале обыграл представителя Болгарии Григора Димитрова.

Материалы по теме
Якуб Меншик вышел в 1/2 финала турнира ATP-1000 в Майами, обыграв Фиса
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android