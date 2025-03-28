«Я один из лучших, когда в форме». Фис — после поражения в четвертьфинале турнира в Майами

20-летний французский теннисист Артюр Фис прокомментировал поражение в четвертьфинале турнира категории ATP-1000 в Майами (США) от Якуба Меншика. Встреча завершилась со счётом 6:7, 1:6.

«Я один из лучших, когда в форме. В данном случае множество обстоятельств сыграли свою роль. Не факт, что причина в физическом состоянии. Когда ты немного медленнее, то быстро оказываешься в обороне и теряешь инициативу в розыгрыше. В первом сете мы дошли до тай-брейка, однако он диктовал игру и очень сильно бил с обеих сторон. Я бегал туда-сюда, но всё хуже читал игру. Вместо того чтобы сразу заметить, что он собирается пробить с форхенда, я считал, что он сыграет кроссом, и в итоге не успевал к мячу. Это скорее вопрос концентрации», — сказал Фис на пресс-конференции.

Турнир в Майами проходит с 19 по 30 марта. Общий призовой фонд составляет $ 9 млн. Победителем прошлогоднего розыгрыша является итальянец Янник Синнер, который в финале обыграл представителя Болгарии Григора Димитрова.