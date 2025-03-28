Кристина Букша и Мию Като вышли в финал турнира в Майами в парном разряде

Кристина Букша (Испания) и Мию Като (Япония) вышли в финал турнира в Майами в парном разряде. На стадии 1/2 финала они одержали победу над дуэтом Катержины Синяковой (Чехия) и Тэйлор Таунсенд (США). Встреча завершилась со счётом 2:6, 7:5, 1:0 (10:2).

Продолжительность встречи составила 1 час 28 минут. За это время Кристина Букша и Мию Като выполнили три эйас, не допустили двойных ошибок и реализовали три из пяти брейк-пойнтов. На счету их соперниц одна подача навылет, одна двойная ошибка и четыре реализованных брейк-пойнта из 11.

В финале Кристина Букша и Мию Като сразятся с победителями в матче Мирра Андреева (Россия)/Диана Шнайдер (Россия) — Цзян Синьюй (Китай)/Фанг-Се Ву (Китайский Тайбэй).