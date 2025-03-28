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Лионель Месси посетил матч Джоковича с Димитровым на турнире в Майами

Лионель Месси посетил матч Джоковича с Димитровым на турнире в Майами
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Нападающий «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионель Месси посетил полуфинальный матч турнира категории «Мастерс» в Майами (США) между 15-й ракеткой рейтинга ATP Григором Димитровым из Болгарии и звёздным сербом Новаком Джоковичем.

Фото: кадр из трансляции

Майами (м). 1/2 финала
28 марта 2025, пятница. 22:15 МСК
Новак Джокович
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
2 		3
         
Григор Димитров
Болгария
Григор Димитров
Г. Димитров

Действующим чемпионом «Мастерса» в Майами является дисквалифицированный итальянец Янник Синнер. В прошлогоднем финале он обыграл Григора Димитрова со счётом 6:3, 6:1. Отметим, что первая ракетка мира вернётся на корт на турнире в Риме.

Напомним, 37-летний Месси присоединился к «Интер Майами» летом 2023 года. Действующий трудовой договор игрока с клубом рассчитан до конца 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 20 млн.

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