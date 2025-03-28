Лионель Месси посетил матч Джоковича с Димитровым на турнире в Майами

Нападающий «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионель Месси посетил полуфинальный матч турнира категории «Мастерс» в Майами (США) между 15-й ракеткой рейтинга ATP Григором Димитровым из Болгарии и звёздным сербом Новаком Джоковичем.

Фото: кадр из трансляции

Действующим чемпионом «Мастерса» в Майами является дисквалифицированный итальянец Янник Синнер. В прошлогоднем финале он обыграл Григора Димитрова со счётом 6:3, 6:1. Отметим, что первая ракетка мира вернётся на корт на турнире в Риме.

Напомним, 37-летний Месси присоединился к «Интер Майами» летом 2023 года. Действующий трудовой договор игрока с клубом рассчитан до конца 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 20 млн.