Виктория Азаренко опубликовала заявление о своём повреждении

Победительница двух турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира белорусская теннисистка Виктория Азаренко рассказала о своём повреждении.

«Коротко о моей травме: я работаю над диагностикой и официально начинаю реабилитацию и тренировки. Хорошая новость в том, что нет никаких долгосрочных повреждений, но всё равно потребуется некоторое время, чтобы полностью восстановиться. Я действительно ценю все сообщения и поддержку — это много значит.

Спасибо также моему оппоненту, Каролине, за её доброту и любезность. К сожалению, травмы являются частью нашей работы. Сосредоточена на преодолении трудностей, работе и на том, куда приду в дальнейшем», — написала Азаренко на своей странице в социальных сетях.

Напомним, из-за травмы Азаренко снялась по ходу матча второго круга с чешской теннисисткой Каролиной Муховой на турнире WTA-1000 в Майами (США). Поединок завершился со счётом 6:0 (отказ).