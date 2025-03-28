37-летний сербский теннисист Новак Джокович стал самым возрастным финалистом в истории турниров категории «Мастерс».

В полуфинальном поединке «тысячника» в Майами пятый номер мирового рейтинга в двух сетах обыграл 15-ю ракетку мира Григора Димитрова из Болгарии. Встреча завершилась со счётом 6:2, 6:3.

В матче за титул Джокович сразится с победителем встречи Тейлор Фриц — Якуб Меншик. Действующим чемпионом «Мастерса» в Майами является дисквалифицированный итальянец Янник Синнер. В прошлогоднем финале он обыграл Григора Димитрова со счётом 6:3, 6:1. Отметим, что первая ракетка мира вернётся на корт на турнире в Риме.