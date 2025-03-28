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Новак Джокович стал самым возрастным финалистом в истории турниров категории «Мастерс»

Новак Джокович стал самым возрастным финалистом в истории турниров категории «Мастерс»
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37-летний сербский теннисист Новак Джокович стал самым возрастным финалистом в истории турниров категории «Мастерс».

Майами (м). 1/2 финала
28 марта 2025, пятница. 22:15 МСК
Новак Джокович
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
2 		3
         
Григор Димитров
Болгария
Григор Димитров
Г. Димитров

В полуфинальном поединке «тысячника» в Майами пятый номер мирового рейтинга в двух сетах обыграл 15-ю ракетку мира Григора Димитрова из Болгарии. Встреча завершилась со счётом 6:2, 6:3.

В матче за титул Джокович сразится с победителем встречи Тейлор Фриц — Якуб Меншик. Действующим чемпионом «Мастерса» в Майами является дисквалифицированный итальянец Янник Синнер. В прошлогоднем финале он обыграл Григора Димитрова со счётом 6:3, 6:1. Отметим, что первая ракетка мира вернётся на корт на турнире в Риме.

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