Джокович повторил рекорд Федерера, пробившись в финал турнира ATP в 20-м сезоне подряд

Пятая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович 20-й сезон подряд выходит в финал турнира категории ATP. Он повторил рекорд легендарного швейцарского теннисиста Роджера Федерера.

Вчера, 28 марта, Джокович вышел в финал «Мастерса» в Майами. В полуфинальном матче серб в двух сетах обыграл 15-ю ракетку мира Григора Димитрова из Болгарии. Встреча завершилась со счётом 6:2, 6:3. Отметим, 37-летний Джокович стал самым возрастным финалистом в истории турниров категории «Мастерс».

В матче за титул Джокович сразится с победителем встречи Тейлор Фриц — Якуб Меншик. Действующим чемпионом «Мастерса» в Майами является дисквалифицированный итальянец Янник Синнер. В прошлогоднем финале он обыграл Григора Димитрова со счётом 6:3, 6:1.