«Восхищаюсь им». Джокович — о присутствии Месси на трибунах в матче с Димитровым

Сербский теннисист пятая ракетка мира Новак Джокович отреагировал на то, что нападающий «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионель Месси посетил полуфинальный матч турнира категории «Мастерс» в Майами (США). Серб в двух сетах обыграл 15-ю ракетку мира Григора Димитрова из Болгарии. Встреча завершилась со счётом 6:2, 6:3.

«Очень рад его приходу. Для меня большая честь, вероятно, впервые играть в его присутствии. Очень благодарен, что он пришёл вместе с семьёй. Конечно, я, как и большинство людей в мире, восхищаюсь им на протяжении всей его карьеры. Удивительно, что он по-прежнему в деле. Мы вообще-то ровесники, оба родились в 1987 году, так что очень приятно, что он здесь», — сказал Джокович после поединка.

В матче за титул Джокович сразится с победителем встречи Тейлор Фриц — Якуб Меншик. Действующим чемпионом «Мастерса» в Майами является дисквалифицированный итальянец Янник Синнер.