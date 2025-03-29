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«Восхищаюсь им». Джокович — о присутствии Месси на трибунах в матче с Димитровым

«Восхищаюсь им». Джокович — о присутствии Месси на трибунах в матче с Димитровым
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Сербский теннисист пятая ракетка мира Новак Джокович отреагировал на то, что нападающий «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионель Месси посетил полуфинальный матч турнира категории «Мастерс» в Майами (США). Серб в двух сетах обыграл 15-ю ракетку мира Григора Димитрова из Болгарии. Встреча завершилась со счётом 6:2, 6:3.

Майами (м). 1/2 финала
28 марта 2025, пятница. 22:15 МСК
Новак Джокович
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
2 		3
         
Григор Димитров
Болгария
Григор Димитров
Г. Димитров

«Очень рад его приходу. Для меня большая честь, вероятно, впервые играть в его присутствии. Очень благодарен, что он пришёл вместе с семьёй. Конечно, я, как и большинство людей в мире, восхищаюсь им на протяжении всей его карьеры. Удивительно, что он по-прежнему в деле. Мы вообще-то ровесники, оба родились в 1987 году, так что очень приятно, что он здесь», — сказал Джокович после поединка.

В матче за титул Джокович сразится с победителем встречи Тейлор Фриц — Якуб Меншик. Действующим чемпионом «Мастерса» в Майами является дисквалифицированный итальянец Янник Синнер.

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