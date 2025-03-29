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Джокович: надеюсь выиграть 100-й титул в карьере на турнире в Майами

Джокович: надеюсь выиграть 100-й титул в карьере на турнире в Майами
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Пятая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович заявил, что надеется выиграть 100-й титул в карьере на турнире категории «Мастерс» в Майами. В полуфинальном поединке серб в двух сетах обыграл 15-ю ракетку мира Григора Димитрова из Болгарии. Встреча завершилась со счётом 6:2, 6:3.

Майами (м). 1/2 финала
28 марта 2025, пятница. 22:15 МСК
Новак Джокович
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
2 		3
         
Григор Димитров
Болгария
Григор Димитров
Г. Димитров

«После Олимпиады, где я выиграл 99-й титул, я знал, что на каждом турнире буду бороться за 100-й, но пока мне не удавалось его взять. Надеюсь, в воскресенье это изменится. Я выложусь по полной. Я не отдал ни одного сета здесь. Давно не играл на таком уровне. Надеюсь, здесь это произойдёт», – сказал Джокович в интервью на корте.

В матче за титул Джокович сразится с победителем встречи Тейлор Фриц — Якуб Меншик. Действующим чемпионом «Мастерса» в Майами является дисквалифицированный итальянец Янник Синнер.

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