Дарья Касаткина объявила, что будет выступать за Австралию

27-летняя российская теннисистка, 12-я ракетка мира Дарья Касаткина на своей странице в соцсети объявила, что будет представлять сборную Австралии на теннисных турнирах.

«С радостью сообщаю вам всем, что моё заявление на получение постоянного законодательства было одобрено австралийским правительством. Австралия — это страна, которую я люблю, она невероятно гостеприимна, и здесь я чувствую себя как дома. Мне нравится быть в Мельбурне, и я с нетерпением жду возможности сделать его своим домом. В связи с этим я горда анонсировать, что с этого момента буду представлять свою новую родину, Австралию, в своей профессиональной теннисной карьере.

Очевидно, что некоторые аспекты этого решения были непростыми. Хочу выразить благодарность и признательность моей семье, тренерам и всем, кто поддерживал меня на протяжении всего моего теннисного пути до сих пор. Всегда буду уважать и с любовью помнить свои корни, но я в восторге от начала этой новой главы в моей карьере и жизни под австралийским флагом.

Спасибо всем за ваше понимание и постоянную поддержку», — написала Касаткина на своей странице в соцсетях.

За свою карьеру Дарья Касаткина завоевала восемь титулов на турнирах WTA, выиграла Кубок Билли Джин Кинг и достигла полуфинала на «Ролан Гаррос», а также четвертьфинала на Уимблдоне. Кроме того, она может гордиться уникальным достижением, занесённым в Книгу рекордов Гиннесса: в 2018 году Дарья установила рекорд по количеству твинеров (удары между ног спиной к сетке) за одну минуту.

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