Новак Джокович стал вторым теннисистом со 100 победами в истории Солнечного дубля

20-кратный чемпион турниров «Большого шлема», пятая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович стал вторым теннисистом с момента открытия турнира Miami Open в 1985 году, сумевшим одержать 100 побед в матчах Солнечного дубля. Об этом сообщает Opta Ace.

По информации источника, первым достиг данной уникальной отметки легендарный швейцарский теннисист Роджер Федерер. На момент завершения карьеры у него было 122 победы.

В рамках 1/2 финала турнира в Майами Джокович переиграл 15-ю ракетку мира Григора Димитрова из Болгарии (6:2, 6:3). В решающем матче серб сразится с победителем встречи Тейлор Фриц (США, 5) — Якуб Меншик (Чехия, 54).

Напомним, Солнечный дубль — это турниры высокой категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США) и Майами (США). Соревнования в Индиан-Уэллсе состоялся с 5 по 16 марта, а турнир в Майами проходит с 19 по 30 марта.

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