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Тейлор Фриц — Якуб Меншик, результат матча 29 марта 2025, счёт 1:2, 1/2 финала турнира ATP-1000 в Майами

Якуб Меншик в сложнейшем матче переиграл Тейлора Фрица и вышел в финал «Мастерса» в Майами
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Четвёртая ракетка мира американский теннисист Тейлор Фриц не смог выйти в финал турнира категории «Мастерс» в Майами. В полуфинальном матче американец в трёх сетах уступил 54-й ракетке рейтинга чешскому спортсмену Якубу Меншику. Встреча завершилась со счётом 6:7 (4:7), 6:4, 6:7 (4:7).

Майами (м). 1/2 финала
29 марта 2025, суббота. 02:10 МСК
Якуб Меншик
Чехия
Якуб Меншик
Я. Меншик
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
7 7 		4 7 7
6 4 		6 6 4
         
Тейлор Фриц
США
Тейлор Фриц
Т. Фриц

Матч продолжался 2 часа 27 минут. Меншик сделал 25 подач навылет, допустил четыре двойные ошибки и не реализовал ни одного брейк-пойнта из двух заработанных. На счету американца 14 эйсов, три двойные ошибки и реализовал один брейк-пойнт из двух заработанных.

В решающем матче «Мастерса» 19-летний Меншик встретится с 37-летним звёздным сербским теннисистом, пятым номером рейтинга Новаком Джоковичем.

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