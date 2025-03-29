Якуб Меншик в сложнейшем матче переиграл Тейлора Фрица и вышел в финал «Мастерса» в Майами
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Четвёртая ракетка мира американский теннисист Тейлор Фриц не смог выйти в финал турнира категории «Мастерс» в Майами. В полуфинальном матче американец в трёх сетах уступил 54-й ракетке рейтинга чешскому спортсмену Якубу Меншику. Встреча завершилась со счётом 6:7 (4:7), 6:4, 6:7 (4:7).
Майами (м). 1/2 финала
29 марта 2025, суббота. 02:10 МСК
Якуб Меншик
Я. Меншик
Окончен
2 : 1
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|3
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|4
|7 7
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|6
|6 4
Тейлор Фриц
Т. Фриц
Матч продолжался 2 часа 27 минут. Меншик сделал 25 подач навылет, допустил четыре двойные ошибки и не реализовал ни одного брейк-пойнта из двух заработанных. На счету американца 14 эйсов, три двойные ошибки и реализовал один брейк-пойнт из двух заработанных.
В решающем матче «Мастерса» 19-летний Меншик встретится с 37-летним звёздным сербским теннисистом, пятым номером рейтинга Новаком Джоковичем.
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