Определились все финалисты «Мастерса» в Майами

По итогам полуфинальных матчей определились все финалисты турнира категории «Мастерс» в Майами (США).

Таким образом, 54-я ракетка мира 19-летний чешский теннисист Якуб Меншик встретится со звёздным теннисистом из Сербии, 20-кратным чемпионов турниров «Большого шлема» Новаком Джоковичем (5).

Теннис. «Мастерс» в Майами. Мужчины, одиночный разряд. Финал:

Якуб Меншик — Новак Джокович.

В 1/2 финала Джокович был сильнее болгарина Григора Димитрова, Меншик в трёх сетах одолел Тейлора Фрица. Матч между сербом и чехом пройдёт завтра, 30 марта. Начало — в 17:00 мск.

Действующим чемпионом «Мастерса» в Майами является дисквалифицированный итальянец Янник Синнер.

Самый продолжительный теннисный матч: