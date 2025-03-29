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Стали известны все финалисты «Мастерса» в Майами: с кем сыграет Джокович, кто вышел в финал, кто вылетел, во сколько начало финала

Определились все финалисты «Мастерса» в Майами
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По итогам полуфинальных матчей определились все финалисты турнира категории «Мастерс» в Майами (США).

Таким образом, 54-я ракетка мира 19-летний чешский теннисист Якуб Меншик встретится со звёздным теннисистом из Сербии, 20-кратным чемпионов турниров «Большого шлема» Новаком Джоковичем (5).

Теннис. «Мастерс» в Майами. Мужчины, одиночный разряд. Финал:

  • Якуб Меншик — Новак Джокович.
Майами (м). Финал
30 марта 2025, воскресенье. 21:00 МСК
Якуб Меншик
Чехия
Якуб Меншик
Я. Меншик
Не начался
1 2 3
         
         
Новак Джокович
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович

В 1/2 финала Джокович был сильнее болгарина Григора Димитрова, Меншик в трёх сетах одолел Тейлора Фрица. Матч между сербом и чехом пройдёт завтра, 30 марта. Начало — в 17:00 мск.

Действующим чемпионом «Мастерса» в Майами является дисквалифицированный итальянец Янник Синнер.

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