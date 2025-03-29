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Андреева / Шнайдер — Цзян Синьюй / Фансянь У, результат матча 29 марта 2025, счет 2:0 (6:0, 7:5), 1/2 финала WTA-1000 в Майами

Мирра Андреева и Диана Шнайдер с «баранкой» вышли в парный финал WTA-1000 в Майами
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В ночь с 28 на 29 марта мск на хардовом турнире категории WTA-1000 в Майами (США, штат Флорида) завершился матч 1/2 финала в женском парном разряде между российской парой в составе Мирры Андреевой и Дианы Шнайдер и дуэтом Цзян Синьюй (Китай) и Фансянь У (Китайский Тайбэй). Встреча закончилась победой Андреевой и Шнайдер в двух сетах — 6:0, 7:5.

Майами — парный разряд (ж). 1/2 финала
29 марта 2025, суббота. 05:00 МСК
Мирра Андреева
Россия
Мирра Андреева
Диана Шнайдер
Россия
Диана Шнайдер
М. Андреева Д. Шнайдер
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7
0 		5
         
Цзян Синьюй
Китай
Цзян Синьюй
Фансянь У
Китайский Тайбэй
Фансянь У
Ц. Синьюй Ф. У

Продолжительность матча составила 1 часа 4 минуты. Андреева и Шнайдер один раз подали навылет, допустили одну двойную ошибку и реализовали шесть из семи брейк-пойнтов. Цзян Синьюй и Фансянь У не выполнили ни одного эйса при пяти двойных ошибках и выиграли за матч два брейк-пойнта из двух заработанных.

В финале «тысячника» в Майами Мирра и Диана сыграют с испано-японской парой в составе Кристины Букши и Мию Като.

Календарь WTA-1000 в Майами (пары)
Турнирная сетка WTA-1000 в Майами (пары)

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