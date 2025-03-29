Мирра Андреева и Диана Шнайдер с «баранкой» вышли в парный финал WTA-1000 в Майами

В ночь с 28 на 29 марта мск на хардовом турнире категории WTA-1000 в Майами (США, штат Флорида) завершился матч 1/2 финала в женском парном разряде между российской парой в составе Мирры Андреевой и Дианы Шнайдер и дуэтом Цзян Синьюй (Китай) и Фансянь У (Китайский Тайбэй). Встреча закончилась победой Андреевой и Шнайдер в двух сетах — 6:0, 7:5.
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Продолжительность матча составила 1 часа 4 минуты. Андреева и Шнайдер один раз подали навылет, допустили одну двойную ошибку и реализовали шесть из семи брейк-пойнтов. Цзян Синьюй и Фансянь У не выполнили ни одного эйса при пяти двойных ошибках и выиграли за матч два брейк-пойнта из двух заработанных.
В финале «тысячника» в Майами Мирра и Диана сыграют с испано-японской парой в составе Кристины Букши и Мию Като.
Видео: Подарки от «Чемпионата» для Андреевой и Шнайдер на ОИ-2024
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