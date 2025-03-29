Касаткина сменила гражданство, М. Андреева и Шнайдер — в финале Майами. Главное к утру
Теннисистка Дарья Касаткина объявила о том, что будет представлять Австралию вместо России, Мирра Андреева и Диана Шнайдер вышли в парный финал турнира WTA-1000 в Майами, Доривал Жуниор уволен с поста тренера сборной Бразилии. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».
- Дарья Касаткина объявила, что будет выступать за Австралию.
- Мирра Андреева и Диана Шнайдер с «баранкой» вышли в парный финал WTA-1000 в Майами.
- Доривал Жуниор уволен с поста главного тренера сборной Бразилии.
- Ярослав Ракицкий официально подписал контракт с новым клубом.
- Пиоли может быть уволен из «Аль-Насра» из-за разногласий с Роналду — журналист Лонгари.
- «Рейнджерс» проиграли «Анахайму». У Панарина — два ассиста, у Шестёркина — 28 сейвов.
- Новак Джокович вышел в финал «Мастерса» в Майами, обыграв Григора Димитрова.
- Клуб Голдина выбыл в 1/8 финала «Мартовского безумия», в плей-офф NCAA не осталось россиян.
- ЧМ по фигурному катанию — 2025: результаты соревнований 28 и 29 марта.
- Лионель Месси и Криштиану Роналду могут объединиться в одном клубе.
- Минское «Динамо» обыграло ЦСКА в матче с восемью голами и удвоило преимущество в серии.
Материалы по теме
Материалы по теме
Комментарии