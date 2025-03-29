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29 марта, главные новости спорта, футбол, хоккей, теннис, баскетбол, НХЛ, НБА

Касаткина сменила гражданство, М. Андреева и Шнайдер — в финале Майами. Главное к утру
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Теннисистка Дарья Касаткина объявила о том, что будет представлять Австралию вместо России, Мирра Андреева и Диана Шнайдер вышли в парный финал турнира WTA-1000 в Майами, Доривал Жуниор уволен с поста тренера сборной Бразилии. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

  1. Дарья Касаткина объявила, что будет выступать за Австралию.
  2. Мирра Андреева и Диана Шнайдер с «баранкой» вышли в парный финал WTA-1000 в Майами.
  3. Доривал Жуниор уволен с поста главного тренера сборной Бразилии.
  4. Ярослав Ракицкий официально подписал контракт с новым клубом.
  5. Пиоли может быть уволен из «Аль-Насра» из-за разногласий с Роналду — журналист Лонгари.
  6. «Рейнджерс» проиграли «Анахайму». У Панарина — два ассиста, у Шестёркина — 28 сейвов.
  7. Новак Джокович вышел в финал «Мастерса» в Майами, обыграв Григора Димитрова.
  8. Клуб Голдина выбыл в 1/8 финала «Мартовского безумия», в плей-офф NCAA не осталось россиян.
  9. ЧМ по фигурному катанию — 2025: результаты соревнований 28 и 29 марта.
  10. Лионель Месси и Криштиану Роналду могут объединиться в одном клубе.
  11. Минское «Динамо» обыграло ЦСКА в матче с восемью голами и удвоило преимущество в серии.
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