Касаткина сменила гражданство, М. Андреева и Шнайдер — в финале Майами. Главное к утру

Теннисистка Дарья Касаткина объявила о том, что будет представлять Австралию вместо России, Мирра Андреева и Диана Шнайдер вышли в парный финал турнира WTA-1000 в Майами, Доривал Жуниор уволен с поста тренера сборной Бразилии. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

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