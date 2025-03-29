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«Мастерс» в Майами: результаты игрового дня с 28 на 29 марта

«Мастерс» в Майами: результаты игрового дня с 28 на 29 марта
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В ночь с 28 на 29 марта мск в Майами (США, штат Флорида) завершился очередной игровой день хардового теннисного турнира категории «Мастерс». «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами матчей (победители в парах выделены курсивом).

Календарь "Мастерса" в Майами
Турнирная сетка "Мастерса" в Майами

Теннис. Турнир категории «Мастерс» в Майами (США). 1/2 финала. Результаты матчей с 28 на 29 марта мск:

  • Новак Джокович (Сербия, 4) — Григор Димитров (Болгария, 14) — 6:2, 6:3.
  • Якуб Меншик (Чехия) — Тейлор Фриц (США, 3) — 7:6 (7:4), 4:6, 7:6 (7:4).
Майами (м). 1/2 финала
28 марта 2025, пятница. 22:15 МСК
Новак Джокович
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
2 		3
         
Григор Димитров
Болгария
Григор Димитров
Г. Димитров
Майами (м). 1/2 финала
29 марта 2025, суббота. 02:10 МСК
Якуб Меншик
Чехия
Якуб Меншик
Я. Меншик
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
7 7 		4 7 7
6 4 		6 6 4
         
Тейлор Фриц
США
Тейлор Фриц
Т. Фриц

Финальный матч «Мастерса» в Майами между Новаком Джоковичем и Якубом Меншиком состоится 30 марта, его начало запланировано на 21:00 мск.

Видео: Новак Джокович и Энди Маррей поиграли в футбол

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