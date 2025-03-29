«Мастерс» в Майами: результаты игрового дня с 28 на 29 марта

В ночь с 28 на 29 марта мск в Майами (США, штат Флорида) завершился очередной игровой день хардового теннисного турнира категории «Мастерс». «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами матчей (победители в парах выделены курсивом).

Теннис. Турнир категории «Мастерс» в Майами (США). 1/2 финала. Результаты матчей с 28 на 29 марта мск:

Новак Джокович (Сербия, 4) — Григор Димитров (Болгария, 14) — 6:2, 6:3.

— Григор Димитров (Болгария, 14) — 6:2, 6:3. Якуб Меншик (Чехия) — Тейлор Фриц (США, 3) — 7:6 (7:4), 4:6, 7:6 (7:4).

Финальный матч «Мастерса» в Майами между Новаком Джоковичем и Якубом Меншиком состоится 30 марта, его начало запланировано на 21:00 мск.

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