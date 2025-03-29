«Мастерс» в Майами: результаты игрового дня с 28 на 29 марта
Поделиться
В ночь с 28 на 29 марта мск в Майами (США, штат Флорида) завершился очередной игровой день хардового теннисного турнира категории «Мастерс». «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами матчей (победители в парах выделены курсивом).
Теннис. Турнир категории «Мастерс» в Майами (США). 1/2 финала. Результаты матчей с 28 на 29 марта мск:
- Новак Джокович (Сербия, 4) — Григор Димитров (Болгария, 14) — 6:2, 6:3.
- Якуб Меншик (Чехия) — Тейлор Фриц (США, 3) — 7:6 (7:4), 4:6, 7:6 (7:4).
Майами (м). 1/2 финала
28 марта 2025, пятница. 22:15 МСК
Новак Джокович
Н. Джокович
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|3
Григор Димитров
Г. Димитров
Майами (м). 1/2 финала
29 марта 2025, суббота. 02:10 МСК
Якуб Меншик
Я. Меншик
Окончен
2 : 1
|1
|2
|3
|
|4
|7 7
|
|6
|6 4
Тейлор Фриц
Т. Фриц
Финальный матч «Мастерса» в Майами между Новаком Джоковичем и Якубом Меншиком состоится 30 марта, его начало запланировано на 21:00 мск.
Видео: Новак Джокович и Энди Маррей поиграли в футбол
Комментарии
- 29 марта 2025
-
10:30
-
10:14
-
10:00
-
09:40
-
09:31
-
09:17
-
06:12
-
04:41
-
04:38
-
01:41
-
01:09
-
00:53
-
00:38
-
00:30
- 28 марта 2025
-
23:41
-
23:25
-
22:53
-
22:40
-
21:51
-
21:43
-
21:38
-
20:57
-
20:50
-
20:40
-
20:00
-
18:59
-
18:51
-
18:39
-
18:31
-
17:59
-
17:51
-
17:29
-
16:03
-
15:15
-
15:00