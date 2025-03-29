Турнир WTA-1000 в Майами: расписание игрового дня на 29 марта

Сегодня, 29 марта, пройдёт финал хардового турнира категории WTA-1000 в Майами (США). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием финальной стадии соревнований.

Теннис. WTA-1000 в Майами (США). Финал. Расписание 29 марта (время московское):

22:00. Арина Соболенко (Беларусь) — Джессика Пегула (США).

Спортсменки ранее встречались в финале US Open — 2024, и тогда американка уступила со счётом 5:7, 5:7. Турнир в Майами проходит с 18 по 29 марта. Общий призовой фонд составляет $ 9 млн. Победительницей прошлогоднего розыгрыша является американка Даниэль Коллинз, которая в финале обыграла представительницу Казахстана Елену Рыбакину.