Арина Соболенко — Джессика Пегула: где смотреть финал WTA-1000 в Майами, во сколько начало

Сегодня, 29 марта, пройдёт финал хардового турнира категории WTA-1000 в Майами (США), в котором сыграют первая ракетка мира представительница Беларуси Арина Соболенко и пятый номер мирового рейтинга Джессика Пегула. Начало встречи запланировано на 22:00 мск.
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Следить за матчами турнира в Майами можно на портале Eurosport Player (по подписке), а также на каналах Eurosport. В России официальные трансляции турниров WTA доступны у BetBoom.
Спортсменки ранее встречались в финале US Open — 2024, и тогда американка уступила со счётом 5:7, 5:7. Турнир в Майами проходит с 18 по 29 марта. Общий призовой фонд составляет $ 9 млн. Победительницей прошлогоднего розыгрыша является американка Даниэль Коллинз, которая в финале обыграла представительницу Казахстана Елену Рыбакину.
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