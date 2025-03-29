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Арина Соболенко — Джессика Пегула: где смотреть финал WTA-1000 в Майами, во сколько начало

Арина Соболенко — Джессика Пегула: где смотреть финал WTA-1000 в Майами, во сколько начало
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Сегодня, 29 марта, пройдёт финал хардового турнира категории WTA-1000 в Майами (США), в котором сыграют первая ракетка мира представительница Беларуси Арина Соболенко и пятый номер мирового рейтинга Джессика Пегула. Начало встречи запланировано на 22:00 мск.

Майами (ж). Финал
29 марта 2025, суббота. 22:00 МСК
Арина Соболенко
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Не начался
1 2 3
         
         
Джессика Пегула
США
Джессика Пегула
Д. Пегула

Следить за матчами турнира в Майами можно на портале Eurosport Player (по подписке), а также на каналах Eurosport. В России официальные трансляции турниров WTA доступны у BetBoom.

Спортсменки ранее встречались в финале US Open — 2024, и тогда американка уступила со счётом 5:7, 5:7. Турнир в Майами проходит с 18 по 29 марта. Общий призовой фонд составляет $ 9 млн. Победительницей прошлогоднего розыгрыша является американка Даниэль Коллинз, которая в финале обыграла представительницу Казахстана Елену Рыбакину.

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