Янчук: Касаткина не потеря для российского тенниса, у нас на подходе Мирра Андреева

Советский и российский теннисист, заслуженный тренер РСФСР Виктор Янчук высказался о том, что россиянка 12-я ракетка мира Дарья Касаткина сменила спортивное гражданство.

«Касаткина уже состоялась, её лучшие достижения позади, и особой перспективы нет. Это теннисистка, которая может выигрывать средние турниры, но «Большой шлем» ей не по плечу. Дарья не сделает особой погоды, потому что у нас на подходе Мирра Андреева, которая обошла её по рейтингу, а также Шнайдер. Ничего страшного, что Касаткина решила выступать за Австралию. Как ветеран она будет доигрывать года три-четыре, то есть Дарья на закате карьеры. Касаткина не является большой потерей для российского тенниса, тем более мы не допущены до командных соревнований», — сказал Янчук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Ранее 27-летняя Дарья Касаткина на своей странице в соцсети объявила, что будет представлять сборную Австралии на теннисных турнирах.