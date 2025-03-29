«Невероятные новости». Болельщики отреагировали на решение Касаткиной играть за Австралию

Сегодня, 29 марта, 12-я ракетка мира Дарья Касаткина объявила, что будет представлять сборную Австралии на теннисных турнирах. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с реакцией болельщиков на решение 27-летней спортсменки, которые те оставляли в комментариях под её постом с объявлением о смене спортивного гражданства в социальных сетях.

Фото: страница касаткиной в социальных сетях

— Рады за тебя, Даша. Всего наилучшего!

— Поздравляю и удачи, Даша.

— Добро пожаловать, Даша! Надеюсь, здесь ты расслабишься.

— Невероятные новости. Очень рады за тебя.

— Потрясающие новости. Люди здесь действительно милые и гостеприимные. Надеюсь, тебе понравится здесь!

— Поздравляем! Рады за тебя.

— Молодец! Удачи тебе.

— Желаем тебе удачи в твоём новом путешествии!

— Замечательные новости! Ты часть нас.

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За свою карьеру Дарья Касаткина завоевала восемь титулов на турнирах WTA, выиграла Кубок Билли Джин Кинг и достигла полуфинала на «Ролан Гаррос», а также четвертьфинала на Уимблдоне. Кроме того, она может гордиться уникальным достижением, занесённым в Книгу рекордов Гиннесса: в 2018 году Дарья установила рекорд по количеству твинеров (удары между ног спиной к сетке) за одну минуту.