Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Янчук: Андреева и Шнайдер — слаженная пара, им по плечу выиграть любой турнир

Янчук: Андреева и Шнайдер — слаженная пара, им по плечу выиграть любой турнир
Аудио-версия:
Комментарии

Советский и российский теннисист, заслуженный тренер РСФСР Виктор Янчук высказался об успешном выступлении Мирры Андреевой и Дианы Шнайдер на хардовом турнире категории WTA-1000 в Майами (США, штат Флорида). Спортсменки вышли в финал соревнований.

«Андреева и Шнайдер — сыгравшаяся и слаженная пара, им по плечу выиграть любой турнир. Но в спорте никогда не знаешь, где выстрелит, а где нет. Парная игра непредсказуемая, быстрая и скоротечная. Что касается финала парного турнира в Майами, какими бы ни были соперницы, они всё равно конкурентоспособны. В этом матче шансы 50 на 50», — сказал Янчук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

В финале «тысячника» в Майами Мирра и Диана сыграют с испано-японской парой в составе Кристины Букши и Мию Като.

Материалы по теме
Мирра и Диана — в финале Майами! Андреева и Шнайдер в шаге от крупнейшего титула
Мирра и Диана — в финале Майами! Андреева и Шнайдер в шаге от крупнейшего титула
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android