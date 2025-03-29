Янчук: Андреева и Шнайдер — слаженная пара, им по плечу выиграть любой турнир

Советский и российский теннисист, заслуженный тренер РСФСР Виктор Янчук высказался об успешном выступлении Мирры Андреевой и Дианы Шнайдер на хардовом турнире категории WTA-1000 в Майами (США, штат Флорида). Спортсменки вышли в финал соревнований.

«Андреева и Шнайдер — сыгравшаяся и слаженная пара, им по плечу выиграть любой турнир. Но в спорте никогда не знаешь, где выстрелит, а где нет. Парная игра непредсказуемая, быстрая и скоротечная. Что касается финала парного турнира в Майами, какими бы ни были соперницы, они всё равно конкурентоспособны. В этом матче шансы 50 на 50», — сказал Янчук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

В финале «тысячника» в Майами Мирра и Диана сыграют с испано-японской парой в составе Кристины Букши и Мию Като.