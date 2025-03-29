Меншик — о встрече с Месси: перед выходом на корт не мыл руку. Это был ключ к победе

54-я ракетка мира чешский теннисист Якуб Меншик прокомментировал встречу с нападающим «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионелем Месси во время турнира категории «Мастерс» в Майами.

– Ты сфотографировался с Месси перед матчем. Это стало твоим ключом к победе?

– Да, определённо. Мы немного пообщались, и я пожал ему руку, поэтому не мыл её перед выходом на корт. Возможно, это был ключ к победе сегодня, – сказал Меншик в интервью на корте.

Напомним, Меншик вышел в финал турнира категории «Мастерс» в Майами, обыграв американца Тейлора Фрица. В матче за титул представитель Чехии сыграет с пятой ракеткой мира сербом Новаком Джоковичем.