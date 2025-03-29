Вихлянцева: Сафин поможет Рублёву вернуться на позиции, где мы привыкли его видеть

Победительница одного турнира WTA-125 и трёх турниров ITF российская теннисистка Наталья Вихлянцева поделилась мнением о том, что бывшая первая ракетка мира российский теннисист Марат Сафин станет тренером Андрея Рублёва.

«Мы знаем, что Марат Сафин помогает Рублёву в психологическом плане. Но возникает вопрос: это касалось игры или всё-таки психологии? Потому что Динара говорила в некоторых интервью, что это небольшая психологическая помощь. Думаю, что Марат будет выступать в качестве тренера-консультанта, и это грамотное решение.

Сафин как невероятный игрок в прошлом может помочь Рублёву в определённых моментах вернуться на те позиции, где мы привыкли его видеть. Но это вопрос личной уверенности, учитывая, что Андрею скоро предстоит защищать титул в Мадриде. Хорошо, что он заранее взял Марата, ведь он хорошо подготовится к грунту и сыграет в Монте-Карло. Надеемся, что уже на победной волне он будет играть в Мадриде», — сказала Вихлянцева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Сафин приступит к работе с Рублёвым во время турнира категории «Мастерс» в Монте-Карло. Далее они поработают в Мадриде, Риме и на «Ролан Гаррос».