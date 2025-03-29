Ольховский: со спортивной точки зрения решение Касаткиной непонятно

Бывший советский и российский теннисист Андрей Ольховский высказался о том, что россиянка 12-я ракетка мира Дарья Касаткина сменила спортивное гражданство.

«Выступление за Австралию — это личное решение Касаткиной. Каждый выбирает то, что ему более привлекательно и желательно. Но со спортивной точки зрения такое решение непонятно, ведь Дарье нет необходимости что-то менять. Всё в порядке с финансами и выездами. Возможно, у неё другая жизненная позиция, поэтому и меняет страну.

Не думаю, что Касаткина — это потеря для российского тенниса. У нас есть звёздочки в лице Андреевой, которая способствует развитию тенниса. Молодые девчонки равняются на Мирру и хотят быть как она. Касаткина внесла свою лепту в российский теннис, ведь это игрок с большой буквы — она достигла очень многого. Но сейчас есть другие девушки, которые очень интересные», — сказал Ольховский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Ранее 27-летняя Дарья Касаткина на своей странице в соцсети объявила, что будет представлять сборную Австралии на теннисных турнирах.