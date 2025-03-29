Меншик — 5-й теннисист до 20 лет, вышедший в финал турнира в Майами за последние 20 лет
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Представитель Чехии 19-летний Якуб Меншик стал пятым теннисистом за последние 20 лет, вышедшим в финал турнира в Майами (США) до достижения двадцатилетия.
Майами (м). 1/2 финала
29 марта 2025, суббота. 02:10 МСК
Якуб Меншик
Я. Меншик
Окончен
2 : 1
|1
|2
|3
|
|4
|7 7
|
|6
|6 4
Тейлор Фриц
Т. Фриц
До Меншика такого результата добились испанец Рафаэль Надаль в 2005 году, серб Новак Джокович в 2007 году, итальянец Янник Синнер в 2021 году и испанец Карлос Алькарас в 2022 году.
В полуфинальном матче Якуб Меншик в трёх сетах обыграл четвёртую ракетку мира американского теннисиста Тейлора Фрица. Встреча завершилась со счётом 6:7 (4:7), 6:4, 6:7 (4:7).
В решающем матче «Мастерса» 19-летний Меншик встретится с 37-летним звёздным сербским теннисистом, пятым номером рейтинга Новаком Джоковичем.
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