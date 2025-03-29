Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Меншик — 5-й теннисист до 20 лет, вышедший в финал турнира в Майами за последние 20 лет

Меншик — 5-й теннисист до 20 лет, вышедший в финал турнира в Майами за последние 20 лет
Комментарии

Представитель Чехии 19-летний Якуб Меншик стал пятым теннисистом за последние 20 лет, вышедшим в финал турнира в Майами (США) до достижения двадцатилетия.

Майами (м). 1/2 финала
29 марта 2025, суббота. 02:10 МСК
Якуб Меншик
Чехия
Якуб Меншик
Я. Меншик
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
7 7 		4 7 7
6 4 		6 6 4
         
Тейлор Фриц
США
Тейлор Фриц
Т. Фриц

До Меншика такого результата добились испанец Рафаэль Надаль в 2005 году, серб Новак Джокович в 2007 году, итальянец Янник Синнер в 2021 году и испанец Карлос Алькарас в 2022 году.

В полуфинальном матче Якуб Меншик в трёх сетах обыграл четвёртую ракетку мира американского теннисиста Тейлора Фрица. Встреча завершилась со счётом 6:7 (4:7), 6:4, 6:7 (4:7).

В решающем матче «Мастерса» 19-летний Меншик встретится с 37-летним звёздным сербским теннисистом, пятым номером рейтинга Новаком Джоковичем.

Материалы по теме
Якуб Меншик в сложнейшем матче переиграл Тейлора Фрица и вышел в финал «Мастерса» в Майами
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android