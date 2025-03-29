Меншик — 5-й теннисист до 20 лет, вышедший в финал турнира в Майами за последние 20 лет

Представитель Чехии 19-летний Якуб Меншик стал пятым теннисистом за последние 20 лет, вышедшим в финал турнира в Майами (США) до достижения двадцатилетия.

До Меншика такого результата добились испанец Рафаэль Надаль в 2005 году, серб Новак Джокович в 2007 году, итальянец Янник Синнер в 2021 году и испанец Карлос Алькарас в 2022 году.

В полуфинальном матче Якуб Меншик в трёх сетах обыграл четвёртую ракетку мира американского теннисиста Тейлора Фрица. Встреча завершилась со счётом 6:7 (4:7), 6:4, 6:7 (4:7).

В решающем матче «Мастерса» 19-летний Меншик встретится с 37-летним звёздным сербским теннисистом, пятым номером рейтинга Новаком Джоковичем.