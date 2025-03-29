Ольховский: назначение Сафина тренером Рублёва должно сработать

Бывший советский и российский теннисист Андрей Ольховский отреагировал на начало сотрудничества двукратного чемпиона турниров «Большого шлема» Марата Сафина и российского теннисиста Андрея Рублёва.

«Отлично, что Сафин станет тренером Рублёва, рад за Андрея. Мне кажется, это должно сработать, ведь Андрей доверяет Марату и во многих интервью говорил, что Сафин даёт ему очень ценные советы, то есть они постоянно на связи. Очень интересно, как будут развиваться их отношения. На мой взгляд, Андрей стал спокойней. Но с одной стороны, спокойствие смотрится интереснее, но это не прибавляет игре Рублёва разнообразия, поэтому результаты не те. Сотрудничество с Маратом может принести то, что хочет Андрей», — сказал Ольховский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.