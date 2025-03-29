Чесноков — о Касаткиной: кто-то живёт в России и ненавидит её, а за границей есть патриоты

Советский и российский теннисист Андрей Чесноков о том, что россиянка 12-я ракетка мира Дарья Касаткина сменила спортивное гражданство.

«Грустно, но это действительно так. Касаткина выбрала комфорт. Ей 28 — сколько осталось играть на высоком уровне? А сейчас такой геморрой с визами! Месяцами можно ждать. Касаткина родилась в России, здесь её корни и родственники. Она играла за Россию, но произошли такие обстоятельства, что так ей будет проще. Патриотизм у каждого свой — кто-то живёт в России и ненавидит страну, а кто-то живёт за границей и настоящий патриот. Касаткина выбросила российский паспорт? Нет. Просто будет играть под флагом Австралии.

Конечно, это потеря. Каждый игрок — это личность, каждый делал шаги для прославления страны. Сейчас к ней много ненависти по этому поводу, но моё отношение к Касаткиной не изменилось. Хотел бы, чтобы она ещё чего-то достигла. Буду следить за ней, может, теперь чуть меньше», — сказал Чесноков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Ранее 27-летняя Дарья Касаткина на своей странице в соцсети объявила, что будет представлять сборную Австралии на теннисных турнирах.