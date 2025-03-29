Чесноков: Сафин долго был вне тенниса — есть ли опыт для работы с Рублёвым?

Советский и российский теннисист Андрей Чесноков отреагировал на начало сотрудничества двукратного чемпиона турниров «Большого шлема» Марата Сафина и российского теннисиста Андрея Рублёва.

«Маррей только вышел с корта и стал тренером Джоковича — тандем просто фантастический. Марат Сафин закончил почти 20 лет назад. И был вне тенниса. Не знаю, есть ли у него опыт для тренерства. Но он был большим игроком и обладает большими знаниями. Но нельзя допустить, чтобы эти знания заснули, — их надо развивать. Мне интересно посмотреть, что получится из работы Сафина с Рублёвым», — сказал Чесноков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.