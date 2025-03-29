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Ольховский: Андреева и Шнайдер — одна из сильнейших пар мира

Ольховский: Андреева и Шнайдер — одна из сильнейших пар мира
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Бывший советский и российский теннисист Андрей Ольховский высказался об успешном выступлении Мирры Андреевой и Дианы Шнайдер на хардовом турнире категории WTA-1000 в Майами (США, штат Флорида). Спортсменки вышли в финал соревнований.

«Нельзя сказать, что Андреева и Шнайдер спокойно должны обыгрывать Букшу и Като, ведь до финала просто так не доходят. Но наши девочки — фавориты этого матча. Они изначально заявили о себе, в прошлом году великолепно играли в паре. Андреева и Шнайдер — одна из сильнейших пар мира», — сказал Ольховский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

В финале «тысячника» в Майами Мирра и Диана сыграют с испано-японской парой в составе Кристины Букши и Мию Като.

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