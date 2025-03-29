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Мама Касаткиной отреагировала на решение теннисистки сменить спортивное гражданство

Мама Касаткиной отреагировала на решение теннисистки сменить спортивное гражданство
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Татьяна Тимковская, мама 12-й ракетки мира Дарьи Касаткиной, высказалась о решении дочери сменить спортивное гражданство. Теннисистка будет выступать под флагом Австралии.

«Общаемся ежедневно, встречаемся по мере возможности. Дарья взрослый и здравомыслящий человек, мы принимаем и уважаем её решения. В наших отношениях это ничего не меняет», — сказала Тимковская в интервью Odds.ru.

За свою карьеру Дарья Касаткина завоевала восемь титулов на турнирах WTA, выиграла Кубок Билли Джин Кинг и достигла полуфинала на «Ролан Гаррос», а также четвертьфинала на Уимблдоне. Кроме того, она может гордиться уникальным достижением, занесённым в Книгу рекордов Гиннесса: в 2018 году Дарья установила рекорд по количеству твинеров (удары между ног спиной к сетке) за одну минуту.

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