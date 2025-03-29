Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Кузнецова: будет интересно понаблюдать за сотрудничеством Рублёва и Сафина

Кузнецова: будет интересно понаблюдать за сотрудничеством Рублёва и Сафина
Аудио-версия:
Комментарии

Победительница двух турниров «Большого шлема» российская теннисистка Светлана Кузнецова отреагировала на начало сотрудничества двукратного чемпиона турниров «Большого шлема» Марата Сафина и российского теннисиста Андрея Рублёва.

«Марат Сафин станет тренером Андрея Рублева! Экс первая ракетка мира поработает с Андреем в Монте-Карло, Мадриде, Риме и на «Ролан Гаррос». Ранее Рублёв говорил, что обращался к Марату за советами. Фернандо Висенте по-прежнему будет основным тренером Андрея. Интересно будет понаблюдать за их сотрудничеством!» — написала Кузнецова на своей странице в социальных сетях.

Напомним, Андрей Рублёв не смог выйти в третий круг турнира в Майами. В матче второго раунда он проиграл 51-й ракетке мира бельгийцу Зизу Бергсу со счётом 5:7, 4:6. Ранее Рублёв рассказывал, что обращался к Сафину за помощью во время непростых этапов карьеры.

Материалы по теме
Марат Сафин станет тренером Андрея Рублёва на грунтовую часть сезона
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android