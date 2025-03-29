Кузнецова: будет интересно понаблюдать за сотрудничеством Рублёва и Сафина

Победительница двух турниров «Большого шлема» российская теннисистка Светлана Кузнецова отреагировала на начало сотрудничества двукратного чемпиона турниров «Большого шлема» Марата Сафина и российского теннисиста Андрея Рублёва.

«Марат Сафин станет тренером Андрея Рублева! Экс первая ракетка мира поработает с Андреем в Монте-Карло, Мадриде, Риме и на «Ролан Гаррос». Ранее Рублёв говорил, что обращался к Марату за советами. Фернандо Висенте по-прежнему будет основным тренером Андрея. Интересно будет понаблюдать за их сотрудничеством!» — написала Кузнецова на своей странице в социальных сетях.

Напомним, Андрей Рублёв не смог выйти в третий круг турнира в Майами. В матче второго раунда он проиграл 51-й ракетке мира бельгийцу Зизу Бергсу со счётом 5:7, 4:6. Ранее Рублёв рассказывал, что обращался к Сафину за помощью во время непростых этапов карьеры.