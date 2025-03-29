Четырёхкратная чемпионка ТБШ высказалась о решении Касаткиной выступать за Австралию

Четырёхкратная победительница турниров «Большого шлема» в парном разряде Ренне Стаббс отреагировала на решение 12-й ракетки мира Дарьи Касаткиной сменить спортивное гражданство. Теннисистка будет выступать под флагом Австралии.

«О боже, я была права! Так рада видеть это! Добро пожаловать», — написала Стаббс в комментариях под публикацией Касаткиной.

За свою карьеру Дарья Касаткина завоевала восемь титулов на турнирах WTA, выиграла Кубок Билли Джин Кинг и достигла полуфинала на «Ролан Гаррос», а также четвертьфинала на Уимблдоне. Кроме того, она может гордиться уникальным достижением, занесённым в Книгу рекордов Гиннесса: в 2018 году Дарья установила рекорд по количеству твинеров (удары между ног спиной к сетке) за одну минуту.