Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Евгений Кафельников высказался о решении Касаткиной выступать за Австралию

Евгений Кафельников высказался о решении Касаткиной выступать за Австралию
Аудио-версия:
Комментарии

Победитель двух турниров «Большого шлема», вице-президент Федерации тенниса России Евгений Кафельников высказался о решении россиянки 12-й ракетки мира Дарьи Касаткиной сменить спортивное гражданство.

«У меня особо нет мыслей по Касаткиной. Все мысли на этот счёт у Даши, а я не могу за неё отвечать и говорить о причинах решения. В любом случае никакие командные соревнования за Австралию она играть не может, как и выступать на Олимпиаде, потому что она заиграна за Россию. А мотивацию решения я не знаю. Исходя из того, что было в интернете, связанное с Дашей, такое решение для меня не стало шоком», — сказал Кафельников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Ранее 27-летняя Дарья Касаткина на своей странице в соцсети объявила, что будет представлять сборную Австралии на теннисных турнирах.

Материалы по теме
Эксклюзив
Ольховский: со спортивной точки зрения решение Касаткиной непонятно
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android