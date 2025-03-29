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«Забываю о возрасте и проблемах». Джокович заявил, что наслаждается выступлением в Майами

«Забываю о возрасте и проблемах». Джокович заявил, что наслаждается выступлением в Майами
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Пятая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович признался, что наслаждается выступлением на турнире категории «Мастерс» в Майами. В полуфинальном поединке серб в двух сетах обыграл 15-ю ракетку мира Григора Димитрова из Болгарии. Встреча завершилась со счётом 6:2, 6:3.

Майами (м). 1/2 финала
28 марта 2025, пятница. 22:15 МСК
Новак Джокович
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
2 		3
         
Григор Димитров
Болгария
Григор Димитров
Г. Димитров

«Когда я так играю, всё приносит удовольствие, я забываю о возрасте и проблемах. Шесть лет не играл в Майами… Я наслаждаюсь. Получил особенную поддержку за последние 10 дней здесь. Я очень благодарен. Не ожидал такой крутой поддержки, и она мне очень помогает. Стараюсь применять это в свою пользу», — сказал Джокович на пресс-конференции.

В матче за титул Джокович сразится с чехом Якубом Меншиком. Действующим чемпионом «Мастерса» в Майами является дисквалифицированный итальянец Янник Синнер.

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