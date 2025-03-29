«Забываю о возрасте и проблемах». Джокович заявил, что наслаждается выступлением в Майами

Пятая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович признался, что наслаждается выступлением на турнире категории «Мастерс» в Майами. В полуфинальном поединке серб в двух сетах обыграл 15-ю ракетку мира Григора Димитрова из Болгарии. Встреча завершилась со счётом 6:2, 6:3.
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«Когда я так играю, всё приносит удовольствие, я забываю о возрасте и проблемах. Шесть лет не играл в Майами… Я наслаждаюсь. Получил особенную поддержку за последние 10 дней здесь. Я очень благодарен. Не ожидал такой крутой поддержки, и она мне очень помогает. Стараюсь применять это в свою пользу», — сказал Джокович на пресс-конференции.
В матче за титул Джокович сразится с чехом Якубом Меншиком. Действующим чемпионом «Мастерса» в Майами является дисквалифицированный итальянец Янник Синнер.
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