Журова: все знают причины смены гражданства Касаткиной, просто вслух не говорят лишний раз

Депутат Государственной думы, олимпийская чемпионка Светлана Журова высказалась о решении россиянки 12-й ракетки мира Дарьи Касаткиной сменить спортивное гражданство.

«У Касаткиной особые причины сменить гражданство. Все о них знают, просто вслух не говорят лишний раз. По рождению она русская, а по жизни она воспитана уже в западных ценностях. Касаткина давно живёт не в России, а за границей. Она же отказалась выступать за Россию ещё на Олимпиаде в Париже, так что у неё давно нет связи с нашей страной. На неё уже полно кто навешал ярлыки, поэтому она и боится приезжать в Россию. Боится из-за нетрадиционных ценностей. В России Касаткину сто процентов захейтят за её взгляды, так как она выставила это на публику. Ей просто не по пути с нашей страной. Она сделала свой выбор, это её личная жизнь, я не буду осуждать её», — сказала Журова в интервью «ВсеПроСпорт».

Ранее 27-летняя Дарья Касаткина на своей странице в соцсети объявила, что будет представлять сборную Австралии на теннисных турнирах.