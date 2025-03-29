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Джокович и Меншик — финалисты с самой большой разницей в возрасте в истории ATP-1000

Джокович и Меншик — финалисты с самой большой разницей в возрасте в истории ATP-1000
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В финальном матче «Мастерса» в Майами (США), где сыграют сербский теннисист 37-летний Новак Джокович и 19-летний чех Якуб Меншик, разница в возрасте финалистов составит 18 лет 102 дня и станет рекордной в истории турниров ATP-1000.

Майами (м). Финал
30 марта 2025, воскресенье. 21:00 МСК
Якуб Меншик
Чехия
Якуб Меншик
Я. Меншик
Не начался
1 2 3
         
         
Новак Джокович
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович

Прошлый рекорд в разнице в возрасте финалистов принадлежал американцу Андре Агасси (35 лет) и испанцу Рафаэлю Надалю (19 лет). Они встретились в финале турнира в Монреале в 2005 году. Разница составила 16 лет 35 дней. Матч окончился со счётом 6:3, 4:6, 6:2 в пользу Надаля.

В полуфинальном матче Якуб Меншик в трёх сетах обыграл четвёртую ракетку мира американского теннисиста Тейлора Фрица. Встреча завершилась со счётом 6:7 (4:7), 6:4, 6:7 (4:7).

Серб в 1/2 финала в двух сетах обыграл 15-ю ракетку мира Григора Димитрова из Болгарии со счётом 6:2, 6:3.

Решающий матч «Мастерса» между Якубом Меншиком и звёздным пятым номером рейтинга Новаком Джоковичем состоится 30 марта 2025 года.

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