Джокович и Меншик — финалисты с самой большой разницей в возрасте в истории ATP-1000

В финальном матче «Мастерса» в Майами (США), где сыграют сербский теннисист 37-летний Новак Джокович и 19-летний чех Якуб Меншик, разница в возрасте финалистов составит 18 лет 102 дня и станет рекордной в истории турниров ATP-1000.
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Прошлый рекорд в разнице в возрасте финалистов принадлежал американцу Андре Агасси (35 лет) и испанцу Рафаэлю Надалю (19 лет). Они встретились в финале турнира в Монреале в 2005 году. Разница составила 16 лет 35 дней. Матч окончился со счётом 6:3, 4:6, 6:2 в пользу Надаля.
В полуфинальном матче Якуб Меншик в трёх сетах обыграл четвёртую ракетку мира американского теннисиста Тейлора Фрица. Встреча завершилась со счётом 6:7 (4:7), 6:4, 6:7 (4:7).
Серб в 1/2 финала в двух сетах обыграл 15-ю ракетку мира Григора Димитрова из Болгарии со счётом 6:2, 6:3.
Решающий матч «Мастерса» между Якубом Меншиком и звёздным пятым номером рейтинга Новаком Джоковичем состоится 30 марта 2025 года.
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