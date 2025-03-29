Бен Ротенберг объяснил, почему Касаткина выбрала именно Австралию в качестве новой страны

Американский теннисный обозреватель Бен Ротенберг объяснил выбор 12-й ракетки мира Дарьи Касаткиной сменить гражданство и выступать за Австралию.

«Из-за строгих законов России и преследований высказываний против СВО (Формулировка изменена в соответствии с официальной позицией РФ) Касаткина не возвращалась домой с тех пор, как сделала публичные заявления о своей ориентации*. Но всё же она не спешила сменить спортивное гражданство. Несмотря на то что Австралия не является географически удобной страной для тура, она становится всё более популярным местом для мигрирующих игроков, особенно тех, кто покидает Восточную Европу. Елена Докич, Ярмила Гайдошова, Айла Томлянович стали австралийками после того, как представляли различные страны Восточной Европы.

Австралия — и Мельбурн в частности, где Касаткина намерена остановиться — будет для неё комфортным местом. Однако, помимо каких-либо конкурентных причин в теннисном плане, выбор Касаткиной объясняется инклюзивной* политикой страны», — написал Ротенберг в своём блоге.

За свою карьеру Дарья Касаткина завоевала восемь титулов на турнирах WTA, выиграла Кубок Билли Джин Кинг и достигла полуфинала на «Ролан Гаррос», а также четвертьфинала на Уимблдоне.

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